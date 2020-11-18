У США дозволили використання «домашнього» COVID-тесту

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) вперше дозволило використовувати тест на коронавірус, результат якого можна отримати в домашніх умовах.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на FDA.

«FDA продовжує демонструвати безпрецедентну швидкість реагування на пандемію. Хоча діагностичні тести COVID-19 дозволені для збору (матеріалів для дослідження - ред.) удома, це перші тести, які можна проводити самостійно і отримувати результати в домашніх умовах», - йдеться в пресрелізі організації.

Як зазначається, молекулярний тест американської компанії Lucira Health робиться шляхом взяття мазка з носоглотки. Потім тампон з мазком необхідно опустити у флакон, який поміщається в тестовий пристрій. За 30 хвилин або раніше результат з'являється на світлодисплеї тестової установки. Дослідження можна проводити як удома, так і в медорганізаціях.

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У FDA попередили, що цей тест можна проводити самостійно тільки особам, яким за 14 років, якщо ж пацієнти молодші цього віку, то їх мають тестувати фахівці.

Наголошується, що виріб продається тільки за рецептом від лікаря.

Як повідомляв Укрінформ, у Сінгапурі розробили тест на вірус SARS-CoV-2, який показує результат протягом однієї хвилини. Апарат має вигляд респіраторної трубки з одноразовою насадкою, в яку треба подихати.