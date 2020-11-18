Кількість випадків коронавірусу в світі наближається до 55 мільйонів

Станом на ранок 18 листопада у світі зафіксовано 55 943 189 випадків COVID-19, зокрема 1 343 379 загиблих і 38 963 254 видужали.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За нову добу було зареєстровано 8 481 випадок і 437 нових смертей. Найбільше в Бельгії і Пакистані.

США продовжують лідирувати серед країн за кількістю заражених, там на сьогодні зафіксовано 11 695 711 випадків, в Індії 8 912 907, а в Бразилії 5 911 758.