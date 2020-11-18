У Канаді на COVID-19 вже перехворіли 300 тисяч осіб

Від початку епідемії коронавірусу кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 у Канаді перевищила 300 тисяч.

Про це свідчать статистичні дані, оприлюднені урядом Канади, передає Укрінформ.

Зазначається, що загалом у країні проведено 10 402 744 тести на COVID-19. При цьому виявлено 302 192 випадки інфікування. Вилікувалися 240 287 осіб, померли - 11 027, кількість активних випадків становить 50 878.

Близько 40% від загальної кількості інфікованих (125 072 особи) мешкають у Квебеку, з них понад 46 тисяч - у Монреалі, найбільшому місті цієї провінції. На Монреаль також припадає майже третина усіх летальних випадків у країні - 3570.

Упродовж останніх тижнів темпи поширення інфекції у Канаді суттєво зросли. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що країна увійшла у другу хвилю пандемії.

Як повідомлялося, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості іноземців. Нещодавно заборону на в'їзд з несуттєвих мотивів було продовжено до кінця листопада.