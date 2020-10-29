У Сінгапурі розробили «миттєвий коронатестер»

Сінгапурський стартап Breathonix представив нову розробку для тестування зараження вірусом COVID-19, яка показує результат впродовж однієї хвилини.

Апарат має вигляд респіраторної трубки з одноразовою насадкою, в яку треба подихати, повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Пілотне дослідження за участю 180 добровольців показало, що винайдений апарат діагностував коронавірус із точністю більш ніж 90%. При цьому він на 70% дешевший, ніж широковживані ПЛР-тести.

Розробники тестера сподіваються отримати дозвіл на свій винахід від регуляторних органів на початку наступного року.

Раніше Укрінформ повідомляв, що вчені в Сінгапурі розробили високоточні експрестести, які дозволяють виявити результат на коронавірус за п'ять хвилин.

Фото: ST/ANN