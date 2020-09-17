Результат за 12 хвилин: в Італії розробили найшвидший COVID-тест

Італійська компанія Menarini Diagnostics розробила тест на коронавірус, який показуватиме результат за всього 12 хвилин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

За даними компанії, тест також встановлювати, чи особа виробила антитіла до коронавірусу.

Раніше стало відомо, що швейцарська фармацевтична компанія Roche наприкінці вересня запустить тест на коронавірус, який показуватиме результат за 15 хвилин.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 вересня у світі загалом зафіксовано 30,03 мільйонів випадків коронавірусу, включаючи 945 тисяч летальних. Кількість людей, які вже одужали від цієї хвороби становить наразі більше 21,8 мільйона.