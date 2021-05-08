Мішель: Відмова від інтелектуальної власності на COVID-вакцини не стане «магічною пігулкою»

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що ЄС готовий говорити про призупинення дії патентів на вакцини від хвороби COVID-19 задля сприяння ширшому виробництву, але це рішення не є панацеєю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці чиновника у Твіттері.

"Відмова від інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19 не є магічною пігулкою у короткотерміновій перспективі. Але ми готові говорити про це, коли з’являться конкретні пропозиції. Ми усі погоджуємося, що треба робити все можливе задля збільшення виробництва вакцин у всьому світі", - написав Мішель.

Waiving the intellectual property on #COVID19 vaccines is not the silver bullet in the short term.



But we are ready to engage as soon as a concrete proposal would be put on the table.



We all agree that we must increase the production of vaccines, all around the world. #EUCO pic.twitter.com/Gu7w3HgEFX — Charles Michel (@eucopresident) May 8, 2021

Як повідомлялося, напередодні США заявили, що підтримують ініціативу понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі щодо тимчасового призупинення дії патентів на COVID-вакцини.

У німецькому уряді вважають, що відмова від патентів на виробництво вакцин проти COVID-19 не вирішить ситуацію з дефіцитом медичних засобів та прискоренням глобальної кампанії щеплення.