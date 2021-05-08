Мішель: Відмова від інтелектуальної власності на COVID-вакцини не стане «магічною пігулкою»
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці чиновника у Твіттері.
"Відмова від інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19 не є магічною пігулкою у короткотерміновій перспективі. Але ми готові говорити про це, коли з’являться конкретні пропозиції. Ми усі погоджуємося, що треба робити все можливе задля збільшення виробництва вакцин у всьому світі", - написав Мішель.
Waiving the intellectual property on #COVID19 vaccines is not the silver bullet in the short term.— Charles Michel (@eucopresident) May 8, 2021
But we are ready to engage as soon as a concrete proposal would be put on the table.
We all agree that we must increase the production of vaccines, all around the world. #EUCO pic.twitter.com/Gu7w3HgEFX
Як повідомлялося, напередодні США заявили, що підтримують ініціативу понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі щодо тимчасового призупинення дії патентів на COVID-вакцини.
У німецькому уряді вважають, що відмова від патентів на виробництво вакцин проти COVID-19 не вирішить ситуацію з дефіцитом медичних засобів та прискоренням глобальної кампанії щеплення.