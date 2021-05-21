Канада ще на місяць подовжила заборону на в’їзд іноземців

Канада продовжила заборону на в’їзд до країни більшості іноземців до 21 червня.

Про це на своїй сторінці у Твітері оголосив міністр громадської безпеки Канади Біл Блер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми продовжуємо обмеження на неважливі міжнародні подорожі та в’їзд зі США до 21 червня 2021 року", – зазначив Блер.

Nous prolongeons les restrictions sur les voyages internationaux non essentiels et à la frontière avec les États-Unis jusqu’au 21 juin 2021. — Bill Blair (@BillBlair) May 20, 2021

Він додав, що й надалі рішення ґрунтуватимуться на найліпших рекомендаціях експертів, щоб убезпечити канадців від COVID-19.

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Як повідомлялося, чинні безпрецедентні обмеження на пересування між Канадою, США та рештою країн набули чинності у березні минулого року й відтоді регулярно подовжувалися. Згідно з ними, "неважливими" вважаються усі подорожі з метою туризму й відпочинку, однак постачання пального, продуктів харчування, медикаментів та інших товарів не припинятимуться. Не стосуються заборони й близьких родичів громадян і постійних жителів Канади.

Зауважимо, що станом на вечір четверга на території Канади залишалося майже 60 тисяч активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 25 111 життів.