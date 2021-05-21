Канада ще на місяць подовжила заборону на в’їзд іноземців

Канада ще на місяць подовжила заборону на в’їзд іноземців

Укрінформ
Канада продовжила заборону на в’їзд до країни більшості іноземців до 21 червня.

Про це на своїй сторінці у Твітері оголосив міністр громадської безпеки Канади Біл Блер, повідомляє кореспондент Укрінформу. 

"Ми продовжуємо обмеження на неважливі міжнародні подорожі та в’їзд зі США до 21 червня 2021 року", – зазначив Блер.

Він додав, що й надалі рішення ґрунтуватимуться на найліпших рекомендаціях експертів, щоб убезпечити канадців від COVID-19.

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Як повідомлялося, чинні безпрецедентні обмеження на пересування між Канадою, США та рештою країн набули чинності у березні минулого року й відтоді регулярно подовжувалися. Згідно з ними, "неважливими" вважаються усі подорожі з метою туризму й відпочинку, однак постачання пального, продуктів харчування, медикаментів та інших товарів не припинятимуться. Не стосуються заборони й близьких родичів громадян і постійних жителів Канади.

Зауважимо, що станом на вечір четверга на території Канади залишалося майже 60 тисяч активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 25 111 життів.

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