Іспанія прийматиме з 7 червня вакцинованих туристів із країн поза межами ЄС

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що з 7 червня країна дозволить в'їзд вакцинованим від коронавірусу мандрівникам із держав, що не входять до Європейського Союзу.

Про це він сказав у своїй промові на міжнародній туристичній виставці FITUR у Мадриді, повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, нове правило поширюватиметься на вакцинованих мандрівників незалежно від країни походження.

Санчес додав, що повернення туризму стане ключовим фактором відновлення економіки Іспанії.

Окрім цього, паралельно, з 24 травня Іспанія дозволить в’їзд без ПЛР-тесту на COVID-19 туристам із країн, що не входять до ЄС, але входитимуть до списку країн із низьким ризиком зараження коронавірусом.

Також буде дозволено в’їзд туристам із Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії та Ізраїлю.

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Як повідомляв Укрінформ, Європарламент і Рада ЄС досягли компромісного рішення щодо створення сертифікатів вакцинації проти коронавірусу – їх буде запроваджено з 1 липня.

Цифровий COVID-сертифікат ЄС буде безоплатним та доступним для всіх. Він міститиме інформацію про вакцинацію, проведені тексти та про одужання після хвороби, тобто про різні варіанти підтвердження набутого імунітету (забезпечуючи право на захист особистих даних). Окрім того, сертифікат матиме QR-код, який є індивідуальним для кожної людини.

За даними Worldometer, станом на 21 травня у світі зафіксували 165 905 091 випадок зараження коронавірусом, зокрема 3 446 289 летальних, 146 613 101 людина одужала.