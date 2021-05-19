У Єгипті поновили візовий збір

Різноманітні порти в єгипетських губернаторствах Червоне Море, Південний Синай, Луксор й Асуан поновили стягування з туристів збору за в’їзні візи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Egypt Independent.

Туристам для в'їзду у Єгипет потрібно сплатити 25 доларів після завершення безкоштовного періоду, який тривав з 1 липня 2020 року до 30 квітня 2021 року. З 1 травня цю норму не продовжили.

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Натомість працівники місцевих туристичних компаній закликали міністерства внутрішніх справ і туризму продовжити період пільг до початку наступного зимового туристичного сезону, щоб сприяти розвитку туризму, який сильно постраждав унаслідок спалаху COVID-19.