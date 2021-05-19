ЄС рекомендує послабити обмеження на подорожі для вакцинованих громадян третіх країн

Постійні представники ЄС на рівні послів погодили пропозицію щодо оновлення правил подорожей до ЄС громадян третіх країн, що передбачають певне послаблення обмежень на «несуттєві» подорожі (не пов’язані із гострою або професійною необхідністю), запроваджені після спалаху коронавірусу.

Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу повідомив речник Єврокомісії з питань правосуддя, рівності та верховенства права Крістіан Віганд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Посли ЄС погодилися оновити підхід до подорожей з-поза меж Європейського Союзу. Рада ЄС віднині рекомендує країнам-членам полегшити певні чинні обмеження, особливо для тих людей, хто пройшов вакцинацію авторизованими в ЄС вакцинами. Рада ЄС невдовзі розширить перелік країн, що не входять до ЄС та мають достатньо гарну епідеміологічну ситуацію для отримання дозволу на подорожі, на основі нових критеріїв, що були погоджені сьогодні», - наголосив Віганд.

Водночас він привітав рішення Ради постійних представників ЄС, які підтримали пропозицію Єврокомісії запровадити швидкий надзвичайний механізм зупинення таких подорожей до ЄС для громадян третіх країн, який країни-члени можуть скоординовано застосовувати для мінімізування ризиків поширення в ЄС нових варіантів коронавірусу.

«Ми вітаємо це погодження, яке було ухвалено лише за два з половиною тижні після того, як Єврокомісія запропонувала це оновлення. Такі заходи дозволять дедалі більше поновлювати міжнародні подорожі, де це можливо зробити безпечним шляхом, водночас забезпечуючи перехоплення і контроль за поширенням нових варіантів вірусу», – сказав речник.

За його словами, оновлені пропозиції щодо полегшення обмежень на подорожі до ЄС для громадян третіх країн ще мають бути формально ухвалені Радою ЄС.

Як повідомлялося, після спалаху пандемії коронавірусу з минулого року Євросоюз увів тимчасові обмеження на «несуттєві» подорожі до ЄС для громадян третіх країн для стримування інфекції. Рада ЄС періодично оновлює перелік країн, з якими країнам Євросоюзу рекомендовано поступово скасовувати такі обмеження, враховуючи епідеміологічну ситуацію, масштаби тестування та вжиті заходи перестороги.

Водночас 17 травня Єврокомісія закликала країн-членів вжити скоординованих заходів для тимчасового обмеження до мінімуму навіть «суттєвих» подорожей з Індії, з використанням вже згаданого надзвичайного механізму зупинення таких подорожей для запобігання поширення виявленого в цій країні штаму коронавірусу B.1.617.2, що вже спричинив численні жертви.

За даними Worldometer, станом на 19 травня у світі зафіксовані 164 897 830 випадків зараження коронавірусом, з них 3 418 661 – летальні, одужали 143 854 494 особи.