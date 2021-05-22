Канада вимагає від Білорусі звільнити затриманих журналістів

Білорусь має поважати свободу ЗМІ та звільнити усіх затриманих нещодавно журналістів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у мережі Твіттер.

“Канада засуджує нещодавні репресії проти ЗМІ у Білорусі, в тому числі затримання кількох співробітників ресурсу TUT.BY. Ми приєднуємося до наших міжнародних партнерів у заклику до їх негайного звільнення”, - заявили у МЗС.

Le Canada condamne la récente répression des médias au #Bélarus, dont la détention de plusieurs membres du personnel de @tutby. Ns ns joignons à nos partenaires int'l pr demander leur libération immédiate. Ns continuerons à défendre les journalistes & les travailleurs des médias. — Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) May 19, 2021

У відомстві пообіцяли й надалі “захищати журналістів та працівників ЗМІ”.

Як повідомлялося, у вівторок, 18 травня, сайт білоруського порталу TUT.BY був заблокований, а в офісі та у домівках його співробітників правоохоронці провели обшуки. Журналістів звинувачують в ухилянні від сплати податків.