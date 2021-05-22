Канада вимагає від Білорусі звільнити затриманих журналістів

Канада вимагає від Білорусі звільнити затриманих журналістів

Укрінформ
Білорусь має поважати свободу ЗМІ та звільнити усіх затриманих нещодавно журналістів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у мережі Твіттер.

“Канада засуджує нещодавні репресії проти ЗМІ у Білорусі, в тому числі затримання кількох співробітників ресурсу TUT.BY. Ми приєднуємося до наших міжнародних партнерів у заклику до їх негайного звільнення”, - заявили у МЗС.

У відомстві пообіцяли й надалі “захищати журналістів та працівників ЗМІ”.

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Як повідомлялося, у вівторок, 18 травня, сайт білоруського порталу TUT.BY був заблокований, а в офісі та у домівках його співробітників правоохоронці провели обшуки. Журналістів звинувачують в ухилянні від сплати податків.

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