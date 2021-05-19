Україна засудила блокування владою Білорусі порталу TUT.BY

Міністерство закордонних справ України засудило блокування владою Білорусі незалежного порталу TUT.BY і переслідування його журналістів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твітері речник МЗС Олег Ніколенко.

«Засуджуємо блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіа-ресурсу http://Tut.by і переслідування його журналістів», - написав він.

Речник МЗС додав, що TUT.BY відомий високими стандартами журналістики та об’єктивним висвітленням подій, і закликав білоруську владу припинити атаки на свободу слова.

Як повідомлялося, у вівторок, 18 травня, сайт білоруського порталу TUT.BY був заблокований, а в офісі та у домівках його співробітників правоохоронці провели обшуки. Журналістів звинувачують в ухилянні від сплати податків.