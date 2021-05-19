Freedom House засудив нападки на портал TUT.by

Міжнародна правозахисна неурядова організація Freedom House розцінює нападки на незалежні ЗМІ Білорусі як чергову спробу режиму Олександра Лукашенка знищити незалежну журналістику в країні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву організації.

«…Нападки на TUT.by, у зв’язку з якими проведено фальшиві кримінальні розслідування, рейди на офіси та будинки журналістів TUT.by та затримання, - це ще одна тривожна спроба режиму Лукашенка знищити залишки незалежної журналістики в Білорусі», - наголосив директор програм Freedom House в Європі та Євразії Марк Берендт.

За його словами, так Лукашенко намагається змусити замовкнути незгодних та зберегти владу.

«Ми закликаємо владу Білорусі поважати верховенство закону, права людини та свободу преси, зняти всі фальшиві звинувачення проти TUT.by та його співробітників і негайно звільнити всіх журналістів та дозволити їм вільно повідомляти достовірні новини білоруському народу», - йдеться у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня службовці білоруського Департаменту фінансових розслідувань провели масштабні обшуки в редакціях опозиційного порталу TUT.by та у їхніх працівників. Проведено обшуки й у регіональних офісах TUT.by.

Міністерство інформації на підставі повідомлення Генеральної прокуратури прийняло рішення про обмеження доступу до інтернет-ресурсу TUT.BY та його копій.

У Департаменті фінансових розслідувань Комітету державного контролю заявили про порушення стосовно посадових осіб ТОВ "Тут Бай Медіа" кримінальної справи за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 243 КК Республіки Білорусь (ухилення від сплати сум податків, зборів в особливо великому розмірі). У цьому зв’язку затримано понад 10 працівників порталу, на них заведені кримінальні справи.

Станом на ранок 19 травня на телеграм-каналі TUT.by повідомляється, що допуск у мінський офіс закритий.