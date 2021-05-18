У Білорусі силовики проводять масштабні обшуки в редакціях TUT.BY
Як передає Укрінформ, про це повідомляє сам портал.
Зазначається, що силовики прийшли до керівництва TUT.BY і Hoster.by. Також кілька редакторів, включаючи головного редактора, повідомили про те, що до них прийшли з ДФР.
Більше того, не відповідають на дзвінки співробітники, які були в офісі TUT.BY, серед них редакція. Двері в офіс заклеєні поліетиленом або зафарбовані.
Повідомляється, що співробітники ДФР прийшли і в регіональні офіси TUT.BY.
У прес-службі Комітету держконтролю, куди входить Департамент фінансових розслідувань, сказали, що інформацію про причини приходу силовиків у TUT.BY буде оприлюднено пізніше.
Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії й масово заарештовує їх.
Легітимність режиму Лукашенка не було визнано ЄС, США, України та більшістю демократичних країн світу.