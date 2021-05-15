У Білорусі журналіста, який співпрацює з DW, арештували на 20 діб

У Білорусі журналіста Олександра Буракова, який співпрацює з Deutsche Welle, заарештували на 20 діб за «повторну протягом року участь у несанкціонованому заході».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний телеграм-канал Mayday.

Журналіста звинуватили в участі в масовому заході біля стін суду в Могильовській області 12 травня. Свідком у цій справі став співробітник Ленінського РВВС Василь Корнієнко.

Захист наполягає, що ніякого масового заходу під стінами суду або поруч не було в момент, коли, на думку звинувачення, Бураков нібито брав участь у несанкціонованому заході.

Під час суду журналіст розповів про тортури і нелюдське ставлення з боку співробітників ізолятора, в якому він знаходиться. «Йому не дають нормально спати вже кілька ночей, регулярно влаштовують перевірки з роздяганням догола в коридорі, а також не передали передачу, яку родичі Буракова занесли в ІТТ ще в четвер», - зазначають правозахисники.

Журналіст підтвердив, що почав голодування.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії, вдаючись до масових арештів. У місцях несвободи знаходяться 360 політв'язнів.

Легітимність режиму Лукашенко не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.