У Білорусі журналіста, який співпрацює з DW, арештували на 20 діб
Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний телеграм-канал Mayday.
Журналіста звинуватили в участі в масовому заході біля стін суду в Могильовській області 12 травня. Свідком у цій справі став співробітник Ленінського РВВС Василь Корнієнко.
Захист наполягає, що ніякого масового заходу під стінами суду або поруч не було в момент, коли, на думку звинувачення, Бураков нібито брав участь у несанкціонованому заході.
Під час суду журналіст розповів про тортури і нелюдське ставлення з боку співробітників ізолятора, в якому він знаходиться. «Йому не дають нормально спати вже кілька ночей, регулярно влаштовують перевірки з роздяганням догола в коридорі, а також не передали передачу, яку родичі Буракова занесли в ІТТ ще в четвер», - зазначають правозахисники.
Журналіст підтвердив, що почав голодування.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії, вдаючись до масових арештів. У місцях несвободи знаходяться 360 політв'язнів.
Легітимність режиму Лукашенко не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.