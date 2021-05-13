У Білорусі на шість років посадили барабанщика, який грав на протестах

Суд Московського району Мінська засудив до шести років позбавлення волі в умовах посиленого режиму барабанщика-любителя Олексія Санчука, який грав на акціях протесту в країні після президентських виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр «Весна».

Відзначається, що саме таке покарання і просив прокурор.

Як повідомлялося, у листопаді минулого року в Мінську на репетиції силовики затримали гурт барабанщиків "Вимагаємо розійтися", який восени став одним із символів протестів. Музикантів адміністративно засудили за участь у несанкціонованій акції протесту, але один із затриманих тоді - Олексій Санчук - після 15-добового арешту так і не вийшов на свободу. Проти нього порушили кримінальну справу за кількома статтями Кримінального кодексу: організація, підготовка дій, активна участь у діях, що грубо порушують громадський порядок; навчання чи інша підготовка осіб для участі в масових заворушеннях і підготовка до участі в масових заворушеннях. Санчук визнав себе винним тільки за першими двома статтями.

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Білоруські правозахисники визнали його політв'язнем.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорсткі репресії, вдаючись до масових арештів. У місцях несвободи перебувають 360 політв'язнів.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

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