У Білорусі двоє затриманих журналістів оголосили голодування
Про це повідомляє Naviny.by з посиланням на БелаПАН, передає Укрінформ.
Як зазначається, раніше Лапцевич допускав таку форму протесту, як голодування, в разі затримання та порушення його прав у місцях обмеження волі.
Кореспондент інтернет-видання «6tv.by Могилевський регіон» Володимир Лабцевич і журналіст «Німецької хвилі» Олександр Бураков 12 травня були затримані біля будівлі Могильовського обласного суду, куди прийшли для висвітлення суду щодо співголови БХД Павла Северинця й активістів «Європейської Білорусі».
Фото: naviny.online
Журналістів звинувачують у порушенні порядку організації та проведенні масових заходів, здійснених повторно протягом року (ч. 3 ст. 24.23 КоАП).
Коли відбудеться суд, поки що невідомо.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії, вдаючись до масових арештів. У місцях несвободи знаходяться 360 політв'язнів.
Легітимність режиму Лукашенка не було визнано ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.
Фото: TUT.BY