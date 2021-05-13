У Білорусі двоє затриманих журналістів оголосили голодування

Затримані напередодні у білоруському місті Могильові журналісти Володимир Лапцевич і Олександр Бураков оголосили голодування.

Про це повідомляє Naviny.by з посиланням на БелаПАН, передає Укрінформ.

Як зазначається, раніше Лапцевич допускав таку форму протесту, як голодування, в разі затримання та порушення його прав у місцях обмеження волі.

Кореспондент інтернет-видання «6tv.by Могилевський регіон» Володимир Лабцевич і журналіст «Німецької хвилі» Олександр Бураков 12 травня були затримані біля будівлі Могильовського обласного суду, куди прийшли для висвітлення суду щодо співголови БХД Павла Северинця й активістів «Європейської Білорусі».

Фото: naviny.online

Журналістів звинувачують у порушенні порядку організації та проведенні масових заходів, здійснених повторно протягом року (ч. 3 ст. 24.23 КоАП).

Коли відбудеться суд, поки що невідомо.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії, вдаючись до масових арештів. У місцях несвободи знаходяться 360 політв'язнів.

Легітимність режиму Лукашенка не було визнано ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

Фото: TUT.BY