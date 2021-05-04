У Білорусі оголосили вирок довіреним особам Тихановської

У Гомелі суд оголосив вирок довіреним особам опозиціонерки Світлани Тихановської, які, нібито, готувалися влаштувати заворушення та захоплення адміністративних будівель.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначається, Юрія Власова засудили до 6,5 року колонії посиленого режиму, Тетяну Каневську - до 6 років колонії загального режиму, Дмитра Івашкова та Олександра Шабаліна - до 6 років колонії посиленого режиму.

Про саме такі терміни ув'язнення просила суд білоруська прокуратура.

У своїх виступах адвокати засуджених заявили, що конкретних доказів вини їхніх клієнтів немає, обвинувачення ґрунтувалося на домислах, загальних фразах та відео, яке лише показало, що 5 серпня довірені особи були на зустрічі з Світланою Тихановською та обговорювали різні варіанти розвитку подій 9 серпня та після виборів.

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Як повідомлялося, білоруська опозиція планує організувати 9 травня нові масові протести проти режиму Олександра Лукашенка.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії, вдаючись до масових арештів.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.