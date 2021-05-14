У Білорусі військовому дали 18 років тюрми за «злив» даних каналу Nexta, що висвітлював протести

Верховний суд Білорусі визнав військовослужбовця Дениса Урада винним у державній зраді і засудив до 18 років колонії посиленого режиму та позбавлення військового звання через те, що він надав секретного листа телеграм-каналу Nexta.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TUT.by.

«З огляду на представлені держобвинувачем докази, високий ступінь суспільної небезпеки скоєного, наслідки у вигляді шкоди національній безпеці Ураду Д.М. на підставі ч. 2 ст. 356 Кримінального кодексу Республіки Білорусь призначено суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк 18 років з позбавленням військового звання «капітан», - підтвердили інформацію в Генпрокуратурі країни.

Про затримання капітана Урада стало відомо з фільму телеканалу ОНТ «Манкурти». Там повідомили, що 14 березня на чергуванні на посту спецзв'язку Генштабу Урад сфотографував секретного листа від міністра внутрішніх справ міністру оборони і «відправив польському телеграм-каналу».

Денису Ураду 29 років, він родом з Россон, одружений, має дитину. Навчався у Військовій академії на факультеті зв'язку та автоматизованих систем управління, яку закінчив у 2014 році.

В кінці квітня білоруські правозахисники визнали Урада політв'язнем.

Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Режим застосовує проти демонстрантів жорсткі репресії і масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

Фото: БЕЛТА