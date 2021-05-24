Фейгін: ЄС слід заснувати міжнародний трибунал стосовно Білорусі

Керівництву ЄС варто ініціювати установа міжнародного трибуналу по Білорусі, де головним обвинуваченим буде Олександр Лукашенко.

Про це на своїй сторінці у Твіттер написав російський опозиціонер і адвокат Марк Фейгін, передає Укрінформ.

«У ситуації, що склалася, одними санкціями щодо Лукашенко справа не повинна обійтися. Нині керівництву ЄС, як партнеру президента РБ Тихановської, потрібно ініціювати установу міжнародного трибуналу по Білорусі, де головний обвинувачений - Лукашенко. А далі побачимо...», - написав Фейгін.

В сложившейся ситуации одними санкциями в отношении Лукашенко дело не должно обойтись. Нынче руководству ЕС, как партнеру президента РБ Тихановской, нужно инициировать учреждение международного трибунала по Беларуси, где главный обвиняемый - Лукашенко. А дальше видно будет… — ФЕЙГИН LIVE (@FeyginMark4) May 23, 2021

Як повідомляв Укрінформ, у неділю білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.