Фейгін: ЄС слід заснувати міжнародний трибунал стосовно Білорусі

Фейгін: ЄС слід заснувати міжнародний трибунал стосовно Білорусі

Укрінформ
Керівництву ЄС варто ініціювати установа міжнародного трибуналу по Білорусі, де головним обвинуваченим буде Олександр Лукашенко.

Про це на своїй сторінці у Твіттер написав російський опозиціонер і адвокат Марк Фейгін, передає Укрінформ.

«У ситуації, що склалася, одними санкціями щодо Лукашенко справа не повинна обійтися. Нині керівництву ЄС, як партнеру президента РБ Тихановської, потрібно ініціювати установу міжнародного трибуналу по Білорусі, де головний обвинувачений - Лукашенко. А далі побачимо...», - написав Фейгін.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

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