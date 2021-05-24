Правозахисники не виключають, що режим катуватиме Протасевича після затримання
Як повідомляє Укрінформ, про це білоруська правозахисниця, членкиня правозахисного центру «Весна» Альона Маслюкова сказала в коментарі американському виданню The Daily Beast.
«Вони збираються катувати його, бити. Я бачила багато жертв із перебитими ногами та попереком, деяких зґвалтували у в'язниці», - сказала Маслюкова.
За її словами Протасевичу загрожує багато років тюрми або навіть смертна кара.
Ще один правозахисник центру «Весна» Дмитро Соловйов сказав The Daily Beast, що на даний час в Білорусі перебуває 405 політв'язнів. Сам Соловйов раніше намагався покинути країну після того, як у березні поліція жорстоко побила його у власній квартирі, пошкодивши хребет.
«Кілька співробітників спецслужб повернули мене назад в аеропорту, я не зміг перелетіти до Польщі, де планував пройти лікування», - сказав Соловйов.
Як повідомляв Укрінформ, у неділю білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, в Мінську. Літак вилетів з Мінська до Вільнюса після 7-годинної затримки.