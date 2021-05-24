Правозахисники не виключають, що режим катуватиме Протасевича після затримання

Засновника каналу Nexta Романа Протасевича після затримання буде піддано катуванням, йому загрожує багато років тюрми або смертна кара.

Як повідомляє Укрінформ, про це білоруська правозахисниця, членкиня правозахисного центру «Весна» Альона Маслюкова сказала в коментарі американському виданню The Daily Beast.

«Вони збираються катувати його, бити. Я бачила багато жертв із перебитими ногами та попереком, деяких зґвалтували у в'язниці», - сказала Маслюкова.

За її словами Протасевичу загрожує багато років тюрми або навіть смертна кара.

Читайте також: Голова ОБСЄ закликала Мінськ звільнити Протасевича

Ще один правозахисник центру «Весна» Дмитро Соловйов сказав The Daily Beast, що на даний час в Білорусі перебуває 405 політв'язнів. Сам Соловйов раніше намагався покинути країну після того, як у березні поліція жорстоко побила його у власній квартирі, пошкодивши хребет.

«Кілька співробітників спецслужб повернули мене назад в аеропорту, я не зміг перелетіти до Польщі, де планував пройти лікування», - сказав Соловйов.

Читайте також: Тихановська закликала припинити членство Білорусі в Міжнародній організації цивільної авіації

Як повідомляв Укрінформ, у неділю білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, в Мінську. Літак вилетів з Мінська до Вільнюса після 7-годинної затримки.