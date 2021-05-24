Тихановська закликала припинити членство Білорусі в Міжнародній організації цивільної авіації

Керівник білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала почати розслідування і вжити заходів аж до призупинення членства Білорусі в Міжнародній організації цивільної авіації.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відеозвернення Тихановської на Ютуб-каналі.

«Тиждень тому я поверталася з Афін до Вільнюса точно таким же рейсом. Ми бачилися з Романом Протасевичем в Греції, він фотографував наш робочий візит. Сім днів потому режим підняв спецслужби та винищувачі й організував захоплення цілого цивільного літака - заради того, щоб взяти Романа в заручники», - сказала опозиціонерка у відеозверненні.

«Ми вже повідомили в офіс Ryanair і Міжнародну організацію цивільної авіації, зажадавши почати розслідування за фактом події та вжити заходів аж до призупинення членства Білорусі у міжнародній організації цивільної авіації. Час заяв пройшов - очевидно, білоруси очікують рішучих дій і допомоги від міжнародної спільноти», - сказала лідер опозиції.

Вона впевнена, що загибель політв'язня Вітольда Ашурка у в'язниці, знищення TUT.by, захоплення літака - все це результат безкарності, в якій режим робить таку внутрішню окупацію.

За її словами, відтепер ні одній людині з будь-якої країни світу, яка здійснює політ над Білоруссю, не гарантована навіть базова безпека.

Офіс Тихановської направив запит в Міжнародну організацію цивільної авіації, а також зв'язався з литовським урядом, урядовими організаціями США, Франції та Німеччини. Вона закликала ініціювати детальне розслідування, оскільки цей інцидент можна розцінювати як акт державного тероризму.

Тихановська провела екстрені дзвінки з міністром закордонних справ Греції та міністром європейських справ Ірландії.

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Команда опозиціонерки також зв'язалася з батьками Романа і запропонувала допомогу.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.