НАТО хоче міжнародного розслідування примусового приземлення рейсу Ryanair в Мінську

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в інформації, яку Столтенберг оприлюднив на власній сторінці у мережі Twitter.

«Проводимо уважний моніторинг примусового приземлення в Білорусі рейсу до Вільнюсу та повідомлень про затримання опозиційної фігури Романа Протасевича. Це серйозний та небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування. Білорусь має забезпечити безпечне повернення екіпажу та всіх пасажирів», - зазначив Столтенберг.

Closely monitoring forcible landing in #Belarus of flight to Vilnius & reported detention of opposition figure Roman Protasevich. This is a serious & dangerous incident which requires international investigation. Belarus must ensure safe return of crew & all passengers.