НАТО хоче міжнародного розслідування примусового приземлення рейсу Ryanair в Мінську

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав «серйозним і небезпечним інцидентом» факт примусового приземлення в аеропорті Мінська пасажирського рейсу компанії Ryanair, та наголосив на необхідності проведення міжнародного розслідування цього випадку.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в інформації, яку Столтенберг оприлюднив на власній сторінці у мережі Twitter.

«Проводимо уважний моніторинг примусового приземлення в Білорусі рейсу до Вільнюсу та повідомлень про затримання опозиційної фігури Романа Протасевича. Це серйозний та небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування. Білорусь має забезпечити безпечне повернення екіпажу та всіх пасажирів», - зазначив Столтенберг.

Closely monitoring forcible landing in #Belarus of flight to Vilnius & reported detention of opposition figure Roman Protasevich. This is a serious & dangerous incident which requires international investigation. Belarus must ensure safe return of crew & all passengers. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 23, 2021

Як вже повідомляв Укрінформ, У Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які знаходилися на борту цього рейсу.

Фото: НАТО