Протасевича вистежували ще перед вильотом з Афін - Nexta

Затриманий засновник незалежного білоруського каналу Nexta Роман Протасевич писав, що перед вильотом з Афін його вистежував підозрілий чоловік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал NEXTA.

Згідно з опублікованою перепискою, за Протасевичем слідкували ще в аеропорту Афін, звідки він вилітав у Вільнюс.

Журналіст повідомив, що підозрілий чоловік намагався зняти на камеру його документи. Цей чоловік стояв наступним за ним у черзі на перевірку документів, а потім просто розвернувся й пішов.

Протасевич додав, що це був чоловік середнього віку, підтягнутий, з лисиною, в майці та світлих штанах із шкіряним чемоданчиком.

Як повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому, екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які перебували на борту цього рейсу.