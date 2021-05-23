Греція відреагувала на примусову посадку у Мінську літака, яким летів з Афін Протасевич

Голова уряду Греції Кіріакос Міцотакіс закликав ЄС до посилення тиску на Білорусь у зв'язку з затриманням у Мінську засновника каналу Nexta Романа Протасевича.

Як повідомляє Укрінформ, про це Міцотакіс написав у Твіттері.

"Вимушена посадка комерційного літака для затримання журналіста - безпрецедентний, шокуючий акт. Ми вимагаємо негайного звільнення всіх пасажирів. Завтрашнє засідання Ради ЄС має вирішити питання про необхідність посилення тиску на Білорусь. Достатньо", - написав Міцотакіс.

The forced landing of a commercial plane to detain a journalist is an unprecedented, shocking act. We demand all passengers’ immediate release. Tomorrow’s #EUCO must address the need to step up pressure on Belarus. Enough is enough. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 23, 2021

Як повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому, екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

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Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які перебували на борту цього рейсу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала «повністю неприйнятною» примусову посадку білоруською владою в аеропорті Мінська рейсового літака компанії Ryanair.

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав звільнити усіх пасажирів літака, що вимушено приземлився сьогодні у Мінську, прямуючи до Вільнюсу.

На затримання білоруського опозиційного журналіста також відреагували уряди кількох європейських держав.

Фото: АА