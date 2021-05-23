Берлін вимагає пояснень від Білорусі через зміну курсу літака Ryanair на Мінськ

Німецьке Міністерство закордонних справ вимагає пояснень від білоруської сторони у зв’язку з ситуацією навколо арешту опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Про це написав у Tвіттері статссекретар МЗС ФРН Мігуель Бергер, передає Укрінформ.

«Ми потребуємо негайних пояснень з боку уряду Білорусі щодо зміни курсу на Мінськ рейсу компанії Ryanair у межах ЄС та затримання журналіста», - йдеться у дописі.

We need an immediate explanation by the Government of #Belarus on the diversion of a Ryan Air flight within the EU to Minsk and the alleged detention of a journalist. — Miguel Berger (@MiguelBergerAA) May 23, 2021

Бергер першим із німецьких політиків відреагував на ситуацію.

Раніше міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявляв, що введені проти режиму Лукашенко персональні санкції фактично не працюють, але ЄС має продовжувати накладання подальших санкцій «до тих пір, поки поведінка цього можновладця не зміниться».

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Як повідомлялось, у неділю білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюсу, в Мінську. У Мінську пасажирів перевірили і заарештували відомого журналіста та блогера, засновника телеграм-каналу «Білорусь головного мозку» Романа Протасевича, який летів цим рейсом.

На затримання журналіста відрегували уряди кількох країн, зокрема, Польщі, Литви, Греції, президентка Єврокомісії, президент Європейської ради.