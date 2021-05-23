Президентка Єврокомісії назвала «повністю неприйнятною» примусову посадку літака у Мінську

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала «повністю неприйнятною» примусову посадку білоруською владою в аеропорту Мінська рейсового літака компанії Ryanair, що здійснював рейс Афіни-Вільнюс, що було зроблено з метою затримання засновника незалежного білоруського каналу Nexta Романа Протасевича.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на особистій сторінці Урсули фон дер Ляєн у Tвіттері.

«Повністю неприйнятною є примусова посадка у Мінську рейсу @Ryanair з Афін до Вільнюса. Всі пасажири мають бути здатними продовжити подорож до Вільнюса негайно та має бути забезпечена їх безпека. Будь-які порушення міжнародних правил повітряного транспорту мають потягнути за собою наслідки», - йдеться у повідомленні Президентки Єврокомісії.

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.



ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.



Any violation of international air transport rules must bear consequences. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021

Як повідомляв Укрінформ, у національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому, екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які перебували на борту цього рейсу.