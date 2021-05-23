Президентка Єврокомісії назвала «повністю неприйнятною» примусову посадку літака у Мінську

Президентка Єврокомісії назвала «повністю неприйнятною» примусову посадку літака у Мінську

Укрінформ
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала «повністю неприйнятною» примусову посадку білоруською владою в аеропорту Мінська рейсового літака компанії Ryanair, що здійснював рейс Афіни-Вільнюс, що було зроблено з метою затримання засновника незалежного білоруського каналу Nexta Романа Протасевича.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на особистій сторінці Урсули фон дер Ляєн у Tвіттері.

«Повністю неприйнятною є примусова посадка у Мінську рейсу @Ryanair з Афін до Вільнюса. Всі пасажири мають бути здатними продовжити подорож до Вільнюса негайно та має бути забезпечена їх безпека. Будь-які порушення міжнародних правил повітряного транспорту мають потягнути за собою наслідки», - йдеться у повідомленні Президентки Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, у національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому, екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які перебували на борту цього рейсу.

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