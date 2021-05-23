Польща вимагає негайних санкцій проти Лукашенка за захоплення цивільного літака

Варшава ініціює розширення програми завтрашнього саміту ЄС пунктом про введення негайних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка за “захоплення цивільного літака” у Мінську.

Про це у Твіттері написав глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Укрінформ.

“Я звернувся до президента Європейської Ради про розширення програми завтрашнього саміту Європейської Ради пунктом про негайне введення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Захоплення цивільного літака є безпрецедентним актом державного тероризму, який не може залишитися безкарним”,- написав Моравецький.

Як повідомлялося, білоруські силовики у неділю затримали засновника каналу "Nexta" Романа Протасевича після екстреної посадки у Мінську літака, який летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

Цього тижня було заблоковано сайт найбільшого незалежного ЗМІ Білорусі Tut.by, вдома у кількох його редакторів відбулися обшуки. 21 травня суд присудив 15-денний арешт репортеру, який висвітлював ці обшуки.

Білоруська асоціація журналістів заявила, що 27 працівників ЗМІ наразі перебувають за ґратами, де або чекають суду, або відбувають покарання.

Лідери ЄС на саміті 24-25 травня мають провести стратегічні дебати щодо незаконних і провокативних дій Росії.