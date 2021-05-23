Лукашенко став загрозою не лише для своїх громадян, а й для міжнародної безпеки - Туск

Голова Європейської народної партії, ексголова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко став загрозою для міжнародної безпеки, на тлі затримання опозиційного журналіста сьогодні.

Як передає Укрінформ, про це Туск написав у мережі Твіттер.

"Лукашенко став загрозою не лише для своїх громадян, а й для міжнародної безпеки. Акт державного тероризму з його боку (затримання Протасевича - ред.) вимагає негайної та жорсткої реакції усіх європейських урядів та установ", - йдеться у дописі.

Lukashenko has become a threat not only to his own citizens but also to international security. His act of state terrorism demands an immediate and tough reaction of all European governments and institutions. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) May 23, 2021

Як повідомлося, білоруські силовики у неділю затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після екстренної посадки літака у Мінську.

Цього тижня було заблоковано сайт найбільшого незалежного ЗМІ Білорусі Tut.by, вдома у кількох його редакторів відбулися обшуки. 21 травня суд присудив 15-денний арешт репортеру, який висвітлював ці обшуки.

Білоруська асоціація журналістів заявила, що 27 працівників ЗМІ наразі перебувають за ґратами, де або чекають суду, або відбувають покарання.

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В Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.