Президент Литви закликав ЄС і НАТО відреагувати на затримання Протасевича у Мінську

Президент Литви закликав ЄС і НАТО відреагувати на затримання Протасевича у Мінську

Укрінформ
Литовський президент Гітанас Науседа вимагає звільнити затриманого в неділю в аеропорту Мінська колишнього головного редактора інтернет-ресурсу NEXTA Романа Протасевича і закликає міжнародне співтовариство вжити заходів. 

Як передає Укрінформ, про це Науседа заявив у Facebook.

"Я вимагаю, щоб білоруський режим негайно звільнив затриманого і дозволив йому, а також всім іншим пасажирам літака продовжити політ до Вільнюса. Я звертаюся до союзників по НАТО і ЄС із закликом негайно відреагувати на загрозу, яку представляє білоруський режим для міжнародної цивільної авіації", - написав Науседа.

"Міжнародне співтовариство має терміново вжити заходів, щоб подібні інциденти не могли повторитися. Я буду говорити про це вже завтра на засіданні Європейської ради в Брюсселі", - заявив президент Литви.

Як повідомлялося, білоруські силовики у неділю затримали засновника каналу "Nexta" Романа Протасевича після екстреної посадки літака у Мінську.

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Цього тижня було заблоковано сайт найбільшого незалежного ЗМІ Білорусі Tut.by, вдома у кількох його редакторів відбулися обшуки. 21 травня суд присудив 15-денний арешт репортеру, який висвітлював ці обшуки.

Білоруська асоціація журналістів заявила, що 27 працівників ЗМІ наразі перебувають за ґратами, де або чекають суду, або відбувають покарання.

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