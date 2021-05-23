Мінськ серйозно посягає на свободу цивільної авіації в Європі – Маас

Мінськ серйозно посягає на свободу цивільної авіації в Європі – Маас

Укрінформ
Влада Білорусі, вдавшись до вигаданого приводу для посадки літака в столиці республіки, посягає на свободу цивільної авіації в Європі.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, коментуючи примусову посадку рейсу Ryanair FR4978 у Мінську в неділю.

«Той факт, що рейс між двома країнами ЄС був змушений зробити зупинку під приводом загрози вибуху бомби, є серйозним посяганням на цивільну авіацію в Європі», - заявив міністр.

Він висловив велику стурбованість німецької сторони щодо приводу для арешту журналіста Романа Протасевича, який летів цим рейсом.

«Такий акт не може залишитися без чітких наслідків з боку Європейського Союзу. Ми дуже стурбовані повідомленнями про те, що в такий спосіб було заарештовпно журналіста Романа Протасевича. Майбутня неофіційна зустріч Європейської ради також повинна розглянути цей інцидент», - заявив Маас.

Він підкреслив, що в будь-якому разі «Білорусь має негайно гарантувати безпеку, цілісність і свободу всіх пасажирів і звільнити Романа Протасевича».

Раніше Маас заявляв, що ЄС вимушений намагатися впливати на режим Лукашенка за допомогою санкцій, але визнавав, що вони фактично не мають ефекту на владу в Білорусі.

Як повідомлялось, у Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

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За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому, екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які знаходилися на борту цього рейсу.

На затримання журналіста відреагували впливові європейські політики та уряди кількох країн ЄС.

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