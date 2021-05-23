Про вибухівку на літаку Ryanair повідомили диспетчери з Білорусі

Про загрозу вибуху на борту літака компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни - Вільнюс, на якому летів редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, екіпажу повідомили диспетчери з Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це інформує Новая газета з посиланням на представників авіакомпанії.

Як зазначається, після сповіщення про загрозу на борту, диспетчери дали вказівку екіпажу перенаправити літак до летовища у Мінську.

"Літак вдало приземлився, пасажирів висадили, а місцеві служби перевірили літак. Нічого не було знайдено, й приблизно за дві години влада дозволила літаку вилетіти (до Вільнюсу - ред.) разом із пасажирами та екіпажем", - заявили джерела газети в авіакомпанії.

У Ryanair уточнили, що загалом у Мінську літак простояв близько п'яти годин та мав вилетіти до Вільнюсу о 19:00 за місцевим часом.

Як повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому, екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які перебували на борту цього рейсу.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала «повністю неприйнятною» примусову посадку білоруською владою в аеропорті Мінська рейсового літака компанії Ryanair.

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав звільнити усіх пасажирів літака, що вимушено приземлився сьогодні у Мінську, прямуючи до Вільнюсу.

На затримання білоруського опозиційного журналіста також відреагували уряди кількох європейських держав.

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