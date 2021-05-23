Голова Євроради закликав звільнити всіх пасажирів літака, що вимушено приземлився у Мінську

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав звільнити усіх пасажирів літака, що вимушено приземлився сьогодні у Мінську, прямуючи до Вільнюса.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

"Дуже стурбовані повідомленнями про вимушену посадку літака компанії Ryanair у Мінську. Ми закликаємо владу Білорусі негайно звільнити літак та всіх його пасажирів. Розслідування інциденту ІКАО матиме важливе значення", - написав Мішель.

Як повідомлялося, білоруські силовики у неділю затримали засновника каналу "Nexta" Романа Протасевича після екстреної посадки літака у Мінську.

Цього тижня було заблоковано сайт найбільшого незалежного ЗМІ Білорусі Tut.by, вдома у кількох його редакторів відбулися обшуки. 21 травня суд присудив 15-денний арешт репортеру, який висвітлював ці обшуки.

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Білоруська асоціація журналістів заявила, що 27 працівників ЗМІ наразі перебувають за ґратами, де або чекають суду, або відбувають покарання.

Фото: gosindex.ru