Голова Євроради закликав звільнити всіх пасажирів літака, що вимушено приземлився у Мінську
Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.
"Дуже стурбовані повідомленнями про вимушену посадку літака компанії Ryanair у Мінську. Ми закликаємо владу Білорусі негайно звільнити літак та всіх його пасажирів. Розслідування інциденту ІКАО матиме важливе значення", - написав Мішель.
Як повідомлялося, білоруські силовики у неділю затримали засновника каналу "Nexta" Романа Протасевича після екстреної посадки літака у Мінську.
Цього тижня було заблоковано сайт найбільшого незалежного ЗМІ Білорусі Tut.by, вдома у кількох його редакторів відбулися обшуки. 21 травня суд присудив 15-денний арешт репортеру, який висвітлював ці обшуки.
Білоруська асоціація журналістів заявила, що 27 працівників ЗМІ наразі перебувають за ґратами, де або чекають суду, або відбувають покарання.
Фото: gosindex.ru