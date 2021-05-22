В білоруській колонії помер політв'язень Вітольд Ашурок

50-річний білоруський політв’язень Вітольд Ашурок помер в колонії в Шклові Могильовської області.

Про це повідомляє місцеве видання «Наша Нива» з посиланням на його родичів, передає Укрінформ.

Офіційна причина смерті – зупинка серця.

У січні суд засудив Ашурка до п'яти років колонії загального режиму. Його звинуватили в організації та підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок, а також у насильстві чи погрозі застосування насильства щодо співробітника органів внутрішніх справ. На той момент це був найсуворіший вирок для учасників акцій протесту в Білорусі, зазначає «Настоящее время».

Суд над політв'язнем був закритим, хоча підтримати активіста прийшли десятки людей. Спочатку таке рішення пояснювали епідемічною ситуацією, потім – «державною таємницею», повідомляв правозахисний центр «Весна».

Нагадаємо: вперше Вітольда Ашурка затримали увечері 9 серпня, але через кілька днів звільнили. 19 вересня активіста знову затримали й засудили до 30 діб адміністративного арешту за участь у восьми мітингах. Вийти на свободу вже не вдалося, оскільки проти нього були порушені кримінальні справи.

«Нічого нелогічного не вийшло: я знав, що опинюся в тюрмі, якщо наш протест не досягне своєї мети», – писав політв'язень в листі журналісту «Нашої Ниви».

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії, вдаючись до масових арештів. У місцях несвободи знаходяться 360 політв'язнів.

Легітимність режиму Лукашенка не було визнано ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.