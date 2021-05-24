Голова ОБСЄ закликала Мінськ звільнити Протасевича

Чинна голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде засудила обставини затримання білоруського журналіста Романа Протасевича та закликала Мінськ до його негайного звільнення.

Як передає кореспондент Укрінформ, відповідна заява Шведського головування в ОБСЄ була поширена у неділю ввечері.

"Я стривожена повідомленнями про те, що цивільний літак був примусово посаджений у Мінську з метою арешту незалежного журналіста Романа Протасевича. Це дуже тривожна та необдумана поведінка. Я закликаю Білорусь негайно звільнити журналіста Протасевича", - заявила Анн Лінде.

Вона також закликала Білорусь дотримуватися всіх своїх міжнародних зобов'язань, включаючи зобов'язання як держави-учасниці ОБСЄ щодо свободи ЗМІ та прав людини. Крім того, Діючий голова ОБСЄ заявила про очікування негайних пояснень від Мінська.

На інцидент із фактично захопленням пасажирського літака Ryanair білоруською владою з метою затримання опозиціонера Романа Протасевича відреагувала також представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро. У своєму дописі у Twitter вона висловила занепокоєння через затримання Протасевича та закликала владу "проявляти стриманість".

"На тлі триваючих утисків засобів масової інформації у Білорусі та жорстких обмежень свободи вираження поглядів, я вважаю сьогоднішнє затримання редактора Telegram-канлу Романа Протасевича та обставини навколо нього такими, що викликають занепокоєння. Влада повинна проявляти стриманість. Я уважно стежитиму за справою", - написала Рібейро.

Amidst ongoing clampdown on media in #Belarus & severe restrictions on freedom of expression, I find today's detention of Telegram channel editor Raman #Pratasevich & the circumstances around it very concerning. The authorities must show restraint. I will closely follow the case. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) May 23, 2021

Як вже повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які знаходилися на борту цього рейсу.