Голова ОБСЄ закликала Мінськ звільнити Протасевича

Як передає кореспондент Укрінформ, відповідна заява Шведського головування в ОБСЄ була поширена у неділю ввечері.

"Я стривожена повідомленнями про те, що цивільний літак був примусово посаджений у Мінську з метою арешту незалежного журналіста Романа Протасевича. Це дуже тривожна та необдумана поведінка. Я закликаю Білорусь негайно звільнити журналіста Протасевича", - заявила Анн Лінде.

Вона також закликала Білорусь дотримуватися всіх своїх міжнародних зобов'язань, включаючи зобов'язання як держави-учасниці ОБСЄ щодо свободи ЗМІ та прав людини. Крім того, Діючий голова ОБСЄ заявила про очікування негайних пояснень від Мінська.

На інцидент із фактично захопленням пасажирського літака Ryanair білоруською владою з метою затримання опозиціонера Романа Протасевича відреагувала також представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро. У своєму дописі у Twitter вона висловила занепокоєння через затримання Протасевича та закликала владу "проявляти стриманість".

"На тлі триваючих утисків засобів масової інформації у Білорусі та жорстких обмежень свободи вираження поглядів, я вважаю сьогоднішнє затримання редактора Telegram-канлу Романа Протасевича та обставини навколо нього такими, що викликають занепокоєння. Влада повинна проявляти стриманість. Я уважно стежитиму за справою", - написала Рібейро.

Amidst ongoing clampdown on media in #Belarus & severe restrictions on freedom of expression, I find today's detention of Telegram channel editor Raman #Pratasevich & the circumstances around it very concerning. The authorities must show restraint. I will closely follow the case.