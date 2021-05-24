Голова ОБСЄ закликала Мінськ звільнити Протасевича
Як передає кореспондент Укрінформ, відповідна заява Шведського головування в ОБСЄ була поширена у неділю ввечері.
"Я стривожена повідомленнями про те, що цивільний літак був примусово посаджений у Мінську з метою арешту незалежного журналіста Романа Протасевича. Це дуже тривожна та необдумана поведінка. Я закликаю Білорусь негайно звільнити журналіста Протасевича", - заявила Анн Лінде.
Вона також закликала Білорусь дотримуватися всіх своїх міжнародних зобов'язань, включаючи зобов'язання як держави-учасниці ОБСЄ щодо свободи ЗМІ та прав людини. Крім того, Діючий голова ОБСЄ заявила про очікування негайних пояснень від Мінська.
На інцидент із фактично захопленням пасажирського літака Ryanair білоруською владою з метою затримання опозиціонера Романа Протасевича відреагувала також представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро. У своєму дописі у Twitter вона висловила занепокоєння через затримання Протасевича та закликала владу "проявляти стриманість".
"На тлі триваючих утисків засобів масової інформації у Білорусі та жорстких обмежень свободи вираження поглядів, я вважаю сьогоднішнє затримання редактора Telegram-канлу Романа Протасевича та обставини навколо нього такими, що викликають занепокоєння. Влада повинна проявляти стриманість. Я уважно стежитиму за справою", - написала Рібейро.
Amidst ongoing clampdown on media in #Belarus & severe restrictions on freedom of expression, I find today's detention of Telegram channel editor Raman #Pratasevich & the circumstances around it very concerning. The authorities must show restraint. I will closely follow the case.— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) May 23, 2021
Як вже повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.
За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.
У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.
Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які знаходилися на борту цього рейсу.