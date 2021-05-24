Літак Ryanair приземлився у Вільнюсі без шести пасажирів - ЗМІ

Літак рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс, який білоруські спецслужби 23 травня екстрено посадили у Мінську, успішно приземлився у столиці Литви Вільнюсі, але не зі всіма пасажирами на борту.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеграм-канал "Білорусь головного мозку", редактором якого є Протасевич.

Зазначається, що у Литві приземлився літак Ryanair, після чого з'ясувалося, що на рейсі не виявилося двох білорусів і чотирьох росіян.

Канал стверджує, що дівчину Романа Протасевича також затримали у Мінську. Загалом із пасажирів, що вилетіли з Афін до Вільнюса, після вимушеної затримки у Мінську не виявилося двох білорусів і чотирьох росіян.

Цю інформацію підтвердив і член Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко.

Також повідомляється, що зустрічати літак Ryanair в Вільнюсі приїхала прем'єр-міністр Литви Інгріда Шімоніте.

Як вже повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які знаходилися на борту цього рейсу.