Після 7-годинної затримки літак Ryanair вилетів з Мінська до Вільнюса

Після 7-годинної затримки літак Ryanair вилетів з Мінська до Вільнюса

Укрінформ
Літак компанії Ryanair, на якому летів затриманий журналіст - Роман Протасевич, продовжив шлях до Вільнюса.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Boeing 737-800 компанії Ryanair вилетів з Національного аеропорту Мінська до Вільнюса, повідомили в Національному аеропорті Мінська. 

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Як повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту. 

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому, екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

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У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року. 

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які перебували на борту цього рейсу. 

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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала «повністю неприйнятною» примусову посадку білоруською владою в аеропорті Мінська рейсового літака компанії Ryanair.

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав звільнити усіх пасажирів літака, що вимушено приземлився сьогодні у Мінську, прямуючи до Вільнюсу.

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