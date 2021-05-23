Моравецький: санкції проти Мінська повинні стосуватися білоруських авіаліній і польотів над РБ

ЄС повинен запровадити проти режиму Олександра Лукашенка негайні санкції за примусову посадку в аеропорту Мінська літака сполучення Афіни-Вільнюс і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича. Насамперед, санкції повинні стосуватися питання повітряного руху над територією Білорусі і заборони польотів для білоруських авіаліній.

Про це в коментарі РАР повідомив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Укрінформ.

“Негайно після отримання від служб інформації про захоплення літака я звернувся до міністра закордонних справ, аби він здійснив рішучі кроки у цій справі. До МЗС Польщі був негайно викликаний посол Білорусі у Варшаві”,- заявив Моравеький.

Польський прем’єр підкреслив, що Варшава вимагає від Мінська негайного звільнення Романа Протасевича, а також незаконно затриманих Анжеліку Борис, Анджея Почобута та інших польських та білоруських діячів.

“Ми закликаємо припинити репресії проти незалежних ЗМІ і суспільства”,- підкреслив Моравецький.

Він наголосив, що реакція ЄС на дії Мінська має бути “негайною і рішучою”.

Польський прем’єр повідомив, що ще в понеділок ввечері він проведе телефонну розмову з президентом Євроради Шарлем Мішелем з приводу ініціативи Варшави щодо розширення програми завтрашнього саміту ЄС пунктом про введення негайних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка за “захоплення цивільного літака”.

“У першу чергу санкції повинні стосуватися питання повітряного руху над територією Білорусі і заборони польотів для білоруських авіаліній”,- зазначив прем’єр Польщі.

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Моравецький зазначив, що захоплення цивільного літака і змушення його до посадки в Мінську за допомогою повітряних сил білоруської армії є “безпрецедентним актом державного тероризму”.

“Цього не можна назвати по іншому. Напрошується порівняння із схожою атакою радянських винищувачів на літак корейських авіаліній в 1983 році, збиттям літака і вбивством усіх пасажирів”,- підкреслив Моравецький.

Він додав, що сьогодні таких трагічних наслідків не було, але “чітко видно, що режим Олександра Лукашенка щоразу дозволяє собі на більше”.

Як повідомлялося, білоруські силовики у неділю затримали засновника каналу "Nexta" Романа Протасевича після екстреної посадки у Мінську літака, який летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

Цього тижня було заблоковано сайт найбільшого незалежного ЗМІ Білорусі Tut.by, вдома у кількох його редакторів відбулися обшуки. 21 травня суд присудив 15-денний арешт репортеру, який висвітлював ці обшуки.

Білоруська асоціація журналістів заявила, що 27 працівників ЗМІ наразі перебувають за ґратами, де або чекають суду, або відбувають покарання.

Лідери ЄС на саміті 24-25 травня мають провести стратегічні дебати щодо незаконних і провокативних дій Росії.

1 вересня 1983 року літак авіакомпанії Korean Air Lines Боїнг 747, який здійснював політ за маршрутом Нью-Йорк - Сеул, відхилившись від курсу зайшов у закритий повітряний простір СРСР, де був збитий радянським винищувачем Су-15. В результаті загинуло 246 пасажирів і 23 члени екіпажу.