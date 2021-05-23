У МЗС України назвали затримання Протасевича черговою атакою на свободу слова в Білорусі

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що затримання білоруського журналіста Романа Протасевича є черговою атака на свободу слова з боку влади, і вимагають його негайного звільнення.

Як передає Укрінформ, про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у Твіттері.

"Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу у Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення" - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що на час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно гарантовані.

Як повідомляв Укрінформ, білоруські силовики у неділю затримали засновника каналу "Nexta" Романа Протасевича після екстреної посадки літака у Мінську.

Цього тижня було заблоковано сайт найбільшого незалежного ЗМІ Білорусі Tut.by, вдома у кількох його редакторів відбулися обшуки. 21 травня суд присудив 15-денний арешт репортеру, який висвітлював ці обшуки.

Білоруська асоціація журналістів заявила, що 27 працівників ЗМІ наразі перебувають за ґратами, де або чекають суду, або відбувають покарання.