Австрія вимагає проведення міжнародного розслідування посадки літака Ryanair у Мінську

Австрія вимагає проведення міжнародного розслідування інциденту з посадкою літака Ryanair у Мінську, а також закликає білоруську владу негайно звільнити активіста Романа Протасевича.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці МЗС Австрії у Твіттері.

"Тривожні повідомлення щодо літка Ryanair, який був пере направлений у Мінськ. Усім пасажирам має бути дозволено продовжувати подорож, і ми потребуємо незалежного міжнародного розслідування цього інциденту. Ми вимагаємо негайного звільнення активіста Романа Протасевича", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Екіпаж отримав повідомлення від диспетчерів з Білорусі про загрозу вибуху на борту, після чого відбулася посадка.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому, екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які знаходилися на борту цього рейсу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала «повністю неприйнятною» примусову посадку білоруською владою в аеропорті Мінська рейсового літака компанії Ryanair.

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав звільнити усіх пасажирів літака, що вимушено приземлився сьогодні у Мінську, прямуючи до Вільнюсу.