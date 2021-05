Міжнародна організація цивільної авіації відреагувала на примусову посадку літака в Білорусі

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), оприлюднену на сторінці організації у Твіттер.

«ICAO глибоко занепокоєна очевидною примусовою посадкою рейсу Ryanair та його пасажирів, що може суперечити Чиказькій конвенції», - йдеться в заяві.

В ICAO також висловили сподівання на те, що зацікавлені країни та оператори нададуть більше офіційно підтвердженої інформації.

ICAO is strongly concerned by the apparent forced landing of a Ryanair flight and its passengers, which could be in contravention of the Chicago Convention. We look forward to more information being officially confirmed by the countries and operators concerned.