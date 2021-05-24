Міжнародна організація цивільної авіації відреагувала на примусову посадку літака в Білорусі

Міжнародна організація цивільної авіації висловила своє ставлення до примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську та вважає цей випадок таким, що може суперечити Чиказькій конвенції.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), оприлюднену на сторінці організації у Твіттер.

«ICAO глибоко занепокоєна очевидною примусовою посадкою рейсу Ryanair та його пасажирів, що може суперечити Чиказькій конвенції», - йдеться в заяві.

В ICAO також висловили сподівання на те, що зацікавлені країни та оператори нададуть більше офіційно підтвердженої інформації.

ICAO is strongly concerned by the apparent forced landing of a Ryanair flight and its passengers, which could be in contravention of the Chicago Convention. We look forward to more information being officially confirmed by the countries and operators concerned. — ICAO (@icao) May 23, 2021

Міжнародна організація цивільної авіації є спеціалізованою установою ООН, що займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Вона об’єднує 193 країни.

Статутом ІКАО є 9-та редакція Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944, яку також називають Чиказькою конвенцією. Вона складається з 19 розділів та містить у собі зміни з 1948 по 2006 роки.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, в Мінську. Літак вилетів з Мінська до Вільнюса після 7-годинної затримки.