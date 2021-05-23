У EURONEST вимагають скликання Радбезу ООН у зв’язку із затриманням у Мінську рейсу Ryanair

Співголова Парламентської асамблеї Східного Партнерства EURONEST Андрюс Кубілюс звернувся із вимогою скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН та засідання Ради ЄС у зв’язку із примусовим приземленням в аеропорті Мінська рейсового літака компанії Ryanair.

Як повідомляє Укрінформ, текст його заяви оприлюднений на сайті литовської делегації в Європейському Парламенті.

«23 травня 2021 року, у другій половині дня, винищувач військово-повітряних сил Білорусі захопив рейс FR4978 компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса зі 171 пасажиром на борті, включаючи журналіста Романа Протасевича, який був затриманий владою білорусі після того, як пасажирський літак був примусово приземлений в Білорусі за наказом О.Лукашенка. Це є прямим порушенням Чиказької Конвенції з міжнародної цивільної авіації. Диктатор Лукашенко здійснив акт державного тероризму та агресії проти громадян ЄС та проти приватної компанії ЄС», - йдеться у повідомленні.

Як наголосив європейський політик, затриманий Роман Протасевич має бути звільнений негайно та отримати можливість продовжити власну подорож.

«Надзвичайна зустріч Ради Безпеки ООН та Європейська Рада в ЄС мають бути скликані негайно для започаткування міжнародного розслідування акту державного тероризму, що був здійснений Білоруссю», - додав Кубілюс.

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Як вже повідомляв Укрінформ, У Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому, екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

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У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які знаходилися на борту цього рейсу.