У Латвії та Естонії відреагували на вимушену посадку літака у Мінську

Офіційні особи Латвії та Естонії відреагували на вимушену посадку у Мінську рейса Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, на борту якого був редактор опозиційних телеграм-каналів - Роман Протасевич, назвавши дії білоруського режиму «кричущими» та неприйнятними.

Як передає Укрінформ, про це написав у Твіттері міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

«Це абсолютно неприйнятно та суперечить міжнародному праву. Літак та УСІ пасажири мають бути негайно звільнені та продовжити подорож до кінцевого пункту призначення. Міжнародна реакція має бути потужною та ефективною», - написав латвійський урядовець.

This is completely unacceptable and contrary to the international law. Plane and ALL passangers must be released immediately and should continue to their destination. International reaction must be strong and effective https://t.co/BmleIF2BFb — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 23, 2021

У МЗС Естонії назвали затримання журналіста та примусову посадку літака - "шокуючим вчинком".

"Шокуючий вчинок режиму у Білорусі - примусова посадка у Мінську пасажирського літака рейсу FR4978 з Афін до Вільнюса з білоруським політичним активістом Романом Протасевичем. Вимагаємо негайного звільнення усіх пасажирів та екіпажу й розслідування цієї безпрецедентної події", - йдеться у Твіттері естонського МЗС.

Shocking act by #Belarus regime: forced landing of @Ryanair passenger flight FR4978 Athens-Vilnius with BY political activist & founder @NEXTA_EN Roman Protasevich on board. Demand immediate release of all passengers/crew + intl investigation of this unprecedented event. — Estonian MFA 🇪🇪 (@MFAestonia) May 23, 2021

Як повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

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Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які перебували на борту цього рейсу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала «повністю неприйнятною» примусову посадку білоруською владою в аеропорті Мінська рейсового літака компанії Ryanair.

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав звільнити усіх пасажирів літака, що вимушено приземлився сьогодні у Мінську, прямуючи до Вільнюса.

На затримання білоруського опозиційного журналіста також відреагували уряди кількох європейських держав.