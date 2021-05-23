У Європарламенті захоплення у Мінську літака Ryanair назвали актом держтероризму

Один із провідних європейських політиків, лідер політичної групи Європейської Народної Партії в Європейському Парламенті Манфред Вебер назвав захоплення у Мінську рейсового літака компанії Ryanair, що виконував переліт Афіни-Вільнюс, актом державного тероризму, якому не може бути жодного прощення.

Як повідомляє Укрінформ, про це Манфред Вебер написав у Tвіттері.

«Диктатор Лукашенко захопив цивільний літак #Ryanair, що здійснював переліт між двома країнами ЄС та двома союзниками про НАТО. Це акт державного тероризму, якому немає прощення. Ми маємо реагувати негайно та твердо. Додаткові санкції мають бути зважені Радою ЄС», - йдеться у повідомленні.

Dictator #Lukashenko hijacked a civilian #Ryanair airplane travelling between two EU Member States & NATO allies. An unforgivable act of state terrorism. We must react immediately and firmly. Additional sanctions should be considered at #EUCO. https://t.co/TT3xHc0DQY — Manfred Weber (@ManfredWeber) May 23, 2021

Як повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська сьогодні позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому, екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

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У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які знаходилися на борту цього рейсу.

24-25 травня у Брюсселі має відбутися спеціальна зустріч глав держав та урядів ЄС, де розглядатиметься питання боротьби з пандемією коронавірусу та низка найважливіших зовнішньополітичних питань, у тому числі – стратегічна дискусія щодо подальших відносин між ЄС і Росією. Лідери ЄС можуть також розглянути питання щодо скоординованих дій ЄС у відповідь на дії білоруського режиму.