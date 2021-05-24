Литва заборонила всі авіарейси, які проходять через Білорусь

Уряд Литви на засіданні в понеділок вирішив з 25 травня заборонити прибуття в країну і відбуття з Литви літаків, маршрут яких проходить над територією Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал національного телерадіомовлення LRT.

«Рейси, які здійснюються через білоруську зону повітряного контролю, в Литві не будуть погоджуватися», - заявила прем'єр-міністр Інгріда Шимон після засідання уряду.

Вона уточнила, що таке рішення пропонується заради безпеки мандрівників.

За словами литовського міністра транспорту і комунікацій Маріуса Скуодаса, заборона торкнеться приблизно 180 рейсів, це вплине на 26 південних напрямків. «Це не означає, що польоти заборонені, це означає, що авіакомпаніям потрібно вибрати інший маршрут. Якщо маршрут пролягає через повітряний простір Білорусі, такий рейс не буде погоджений на європейському рівні. Це наші загальнонаціональні рішення», - сказав Скуодас.

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Він також привітав кроки, вжиті авіакомпаніями, які відповіли на звіти Європейського агентства з безпеки польотів ще в неділю ввечері, щоб оцінити всі ризики, пов'язані з повітряним простором.

Заборона набуває чинності опівночі 25 травня 2021 року.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на Раді ЄС запропонував заборонити білоруським авіакомпаніям літати до країн ЄС і внести компанію Belavia в четвертий пакет санкцій. Він сказав, що інші країни підтримують цю ідею. Однак Литва вирішила прийняти подібне рішення самостійно.

Уряд Литви сподівається, що таке саме рішення прийме і Євросоюз.

Раніше МЗС Литви закликало литовських громадян утриматися від поїздок в країну, а тих, хто перебуває в Білорусі, - покинути її територію.

Раніше повідомлялося, що латвійська авіакомпанія airBaltic вирішила не літати над Білоруссю, а угорська авіакомпанія Wizz Air в понеділок вже направила рейс Київ-Таллінн в обхід повітряного простору Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

У білоруській опозиції відзначали, що загадом після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ (серед них подруга Протасевича Софія Сапега).