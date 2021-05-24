Wizz Air направила рейс Київ-Таллінн в обхід Білорусі

Угорська авіакомпанія Wizz Air вирішила направити рейс з Києва до столиці Естонії в обхід повітряного простору Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це заявив інформагентству BNS представник Wizz Air Андраш Радо.

«Ми можемо підтвердити, що рейс з Києва в Таллінн у понеділок направлено в обхід повітряного простору Білорусі. Ми постійно відстежуємо і оцінюємо ситуацію», - сказав Радо.

У компанії поки що не коментують, чи будуть польоти і надалі виконуватися так само.

Раніше повідомлялося, що латвійська авіакомпанія airBaltic вирішила не літати над Білоруссю, але офіційних рішень про припинення польотів "Бєлавіа" до Риги поки що не прийнято.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

У білоруській опозиції наголошували на тому, що загалом після приземлення літака в Мінську в Вільнюс не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ (серед них подруга Протасевича Софія Сапега).