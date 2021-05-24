Wizz Air направила рейс Київ-Таллінн в обхід Білорусі

Wizz Air направила рейс Київ-Таллінн в обхід Білорусі

Укрінформ
Угорська авіакомпанія Wizz Air вирішила направити рейс з Києва до столиці Естонії в обхід повітряного простору Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це заявив інформагентству BNS представник Wizz Air Андраш Радо. 

«Ми можемо підтвердити, що рейс з Києва в Таллінн у понеділок направлено в обхід повітряного простору Білорусі. Ми постійно відстежуємо і оцінюємо ситуацію», - сказав Радо.

У компанії поки що не коментують, чи будуть польоти і надалі виконуватися так само.

Раніше повідомлялося, що латвійська авіакомпанія airBaltic вирішила не літати над Білоруссю, але офіційних рішень про припинення польотів "Бєлавіа" до Риги поки що не прийнято.

Читайте також: Літак Ryanair сіл в Мінську через загрозу бути збитим - білоруська опозиція

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

Читайте також: З'явився фрагмент розмови диспетчера мінського аеропорту з пілотом Ryanair

У білоруській опозиції наголошували на тому, що загалом після приземлення літака в Мінську в Вільнюс не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ (серед них подруга Протасевича Софія Сапега).

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-