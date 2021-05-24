Літак Ryanair сіл в Мінську через загрозу бути збитим - білоруська опозиція

За даними білоруської опозиції, пасажирський літак Ryanair був змушений розвернутися та сісти в Мінську через загрозу бути збитим з боку винищувача ВПС Білорусі.

Як повідомляє Укрінформ, про це написав у своєму Telegram-каналі керівник білоруського опозиційного органу "Народний антикризове управління" (НАУ) Павло Латушко.

"За нашими відомостями, білоруська сторона через диспетчерів загрожувала збити літак, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську", - написав Латушко.

Пізніше він додав, що винищувач-перехоплювач ВВС Білорусі подав маневром умовний сигнал пілотам лайнера авіакомпанії Ryanair: "Йди за мною".

"Капітан цивільного повітряного судна зобов'язаний був підкоритися. Капітан міг не підкоритися команді диспетчера, але при загрозі з боку військового літака - зобов'язаний", - написав Латушко.

Опозиціонер назвав примус до посадки цивільного літака ірландської авіакомпанії Ryanair "актом державного тероризму". За його словами, фактично, мав місце захоплення цивільного авіасудна.

"Наявні в розпорядженні факти говорять про примус екіпажу цивільного літака до посадки на території Білорусі з використанням військово-повітряних сил. Диктатор підтвердив, що є міжнародним терористом, його діям повинні бути надані відповідні правові оцінки світовою спільнотою", - написав Латушко.

Він заявив, що НАУ вимагає негайного звільнення затриманого після посадки журналіста Романа Протасевича, а також наполягає на "негайному введенні четвертого пакета санкцій щодо нелегітимної влади Білорусі".

"Також ми закликаємо європейські країни, США та інших міжнародних партнерів прискорити визнання Лукашенко міжнародним терористом", — написав Латушко.

Як вже повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська учора позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які знаходилися на борту цього рейсу.