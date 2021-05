Ryanair прокоментувала посадку літака у Мінську: ні слова про винищувач та Протасевича

Як передає Укрінформ, відповідна заява Ryanair опублікована у неділю вночі на сторінці авіакомпанії у Twitter.

"Екіпаж рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса сьогодні (23 травня - ред.) був поінформований білоруським управлінням повітряного руху про потенційну загрозу безпеці на борту та отримав вказівку змінити курс на найближчий аеропорт, Мінськ", - йдеться у заяві.

Зазначається, що літак безпечно приземлився, відбулася висадка пасажирів і білоруські служби розпочали безпекову перевірку на борту. Після того, як "нічого підозрілого" не було знайдено, "органи влади залишили літак з тим, щоб він зміг відлетіти разом з пасажирами та екіпажем, після близько 7-годинного перебування на землі у Мінську". Лайнер вилетів до Вільнюса, де безпечно приземлився о 21.25 за місцевим часом.

У своєму повідомленні Ryanair вибачилися перед пасажирами за цю "прикру затримку, яка сталася не з вини авіакомпанії".

Our FR4978 flight has landed safely in Vilnius at 19:25hrs UK time (21:25hrs local time). Here is Ryanair’s statement on today’s diversion to Minsk Airport 👇 pic.twitter.com/i0xhdpwTAF