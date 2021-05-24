Ryanair прокоментувала посадку літака у Мінську: ні слова про винищувач та Протасевича

Ірландська авіакомпанія Ryanair в коментарі про екстрену посадку свого літака у Мінську повідомила, що це сталося через "потенційну загрозу безпеці на борту", але при цьому не згадала білоруський винищувач поруч з лайнером та затримання після посадки опозиціонера Романа Протасевича.

Як передає Укрінформ, відповідна заява Ryanair опублікована у неділю вночі на сторінці авіакомпанії у Twitter.

"Екіпаж рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса сьогодні (23 травня - ред.) був поінформований білоруським управлінням повітряного руху про потенційну загрозу безпеці на борту та отримав вказівку змінити курс на найближчий аеропорт, Мінськ", - йдеться у заяві.

Зазначається, що літак безпечно приземлився, відбулася висадка пасажирів і білоруські служби розпочали безпекову перевірку на борту. Після того, як "нічого підозрілого" не було знайдено, "органи влади залишили літак з тим, щоб він зміг відлетіти разом з пасажирами та екіпажем, після близько 7-годинного перебування на землі у Мінську". Лайнер вилетів до Вільнюса, де безпечно приземлився о 21.25 за місцевим часом.

У своєму повідомленні Ryanair вибачилися перед пасажирами за цю "прикру затримку, яка сталася не з вини авіакомпанії".

Our FR4978 flight has landed safely in Vilnius at 19:25hrs UK time (21:25hrs local time). Here is Ryanair’s statement on today’s diversion to Minsk Airport 👇 pic.twitter.com/i0xhdpwTAF — Ryanair Press Office (@RyanairPress) May 23, 2021

Водночас, як відомо з даних сервісу FlightRadar, літак в момент розвороту та зміни курсу на Мінськ насправді знаходився ближче до Вільнюса, ніж до Мінська, і вже фактично міг заходити на посаду в аеропорт місця призначення. Таким чином, аеропорт Мінська не був "найближчим", як це випливає із заяви Ryanair. Також авіакомпанія не згадала про білоруський винищувач-перехоплювач, який супроводжував літак.

Авіаексперт Вадим Лукашевич, аналізуючи дані сервісу FlightRadar, припустив, що пілоти лайнера "до останнього тягнули до Вільнюсу", однак їм довелося "повернути назад під загрозою винищувача, коли до Вільнюського аеропорту залишалося всього 10 хвилин льоту (73 км), а до литовського кордону всього 30 км". За його словами, пілоти йшли в сторону Литви без зниження і скидання швидкості, на крейсерському ешелоні FL 390 і крейсерській швидкості, тобто, "фактично тікали від винищувача, що їх переслідував, і повернули назад всього за дві хвилини до перетину литовського кордону".

Також представники білоруської опозиції заявляли про те, що екіпаж літака Ryanair розвернувся та взяв курс на Мінськ через загрозу бути збитим з боку білоруського винищувача.

Поруч з цим, в офіційній заяві Ryanair не згадується і про головну мету цієї спецоперації білоруського КГБ, яку багато хто вже назвав "повітряним піратством" – затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту літака. Після екстреного приземлення у Мінську його затримали силовиками. Також ЗМІ повідомляють про затримання дівчини Романа, яка перебувала разом з ним на борту. Згідно з білоруською опозицією, після приземлення літака Ryanair у Мінську до Вільнюса не вилетіло двоє громадян Білорусі та 4 громадян РФ.