З'явився фрагмент розмови диспетчера мінського аеропорту з пілотом Ryanair
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Радыё Свабода і телеграм-канал Euroradio.
Про замінування літака повідомив диспетчер з посиланням на службу безпеки мінського аеропорту.
Розмова відбувалася англійською мовою. Нижче наводиться фрагмент розмови диспетчера і пілота літака.
Диспетчер: З метою безпеки ми рекомендуємо вам приземлитися.
Пілот: Ми вас зрозуміли, дайте нам хвилину. Звідки надійшло повідомлення про мінування? Де ви виявили цю інформацію?
Диспетчер: Служба безпеки аеропорту поінформувала про отримання електронного листа.
Літаку було наказано летіти до аеропорту Мінська, хоча Вільнюський аеропорт був набагато ближче, пише видання.
Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.
У білоруській опозиції зазначали, що загалом після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ. Серед них - Роман Протасевич і його дівчина.
Президент Литви та лідери Заходу закликають звільнити журналіста.