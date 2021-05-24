З'явився фрагмент розмови диспетчера мінського аеропорту з пілотом Ryanair

В інтернеті з'явився фрагмент розмови авіадиспетчера мінського аеропорту з екіпажем рейсу Афіни-Вільнюс авіакомпанії Ryanair.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Радыё Свабода і телеграм-канал Euroradio.

Про замінування літака повідомив диспетчер з посиланням на службу безпеки мінського аеропорту.

Розмова відбувалася англійською мовою. Нижче наводиться фрагмент розмови диспетчера і пілота літака.

Диспетчер: З метою безпеки ми рекомендуємо вам приземлитися.

Пілот: Ми вас зрозуміли, дайте нам хвилину. Звідки надійшло повідомлення про мінування? Де ви виявили цю інформацію?

Диспетчер: Служба безпеки аеропорту поінформувала про отримання електронного листа.

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Літаку було наказано летіти до аеропорту Мінська, хоча Вільнюський аеропорт був набагато ближче, пише видання.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

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У білоруській опозиції зазначали, що загалом після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ. Серед них - Роман Протасевич і його дівчина.

Президент Литви та лідери Заходу закликають звільнити журналіста.