У Литві відкрили справу через захоплення літака з Протасевичем на борту

Генпрокуратура Литви почала досудове розслідування захоплення літака і забороненого поводження з людьми, на якому летів білоруський блогер Роман Протасевич.

Про це повідомила керівник із питань комунікації Генпрокуратури Еляна Мартінонене, передає Укрінформ із посиланням на Delfi.

"Розпочато досудове розслідування захоплення літака та забороненого міжнародним правом поводження з людьми", - повідомила Мартінонене агентству BNS у неділю.

Розслідування проводить Бюро кримінальної поліції Литви.

Як повідомила в неділю у Фейсбуці поліція Литви, Бюро проводить розслідування "за двома статтями Кримінального кодексу про примусове зникнення та захоплення літака".

Зазначається, що вже ідентифіковані та будуть опитані перші свідки, збираються інші матеріали, триває співпраця з прокурорами та посадовими особами інших країн Євросоюзу.

Начальник Бюро кримінальної поліції Литви Роландас Кішкіс повідомив, що частину пасажирів опитали в аеропорту в неділю. "У одних пасажирів беремо контактні дані, а інших, які, на нашу думку більш важливі, опитуємо", - пояснив Кішкіс.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер слідував із Афін до Вільнюса.

У білоруській опозиції зазначали, що всього після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі й четверо громадян РФ.

Президент Литви та лідери Заходу закликають звільнити журналіста.